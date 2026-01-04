Bakan Kacır: 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişecek

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında; toplam 2 bin 440 KOBİ'nin 38,4 milyar TL finansmana erişeceğini duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2025 yılı çağrı sürecinin tamamlandığını belirterek, "2025 yılı 3'üncü döneminde 793 işletmenin 12,9 milyar TL finansmana erişimini sağlıyoruz. Böylelikle, 2025 yılı önceki dönemleriyle birlikte toplam 2 bin 440 KOBİ 38,4 milyar TL finansmana erişmiş olacak. Kapasite Geliştirme Destek Programındaki işletmelerimiz, 20 milyon TL'ye kadar kullandıkları 36 ay vadeli kredilerde, 20 puan KOSGEB finansman katkısından yararlanıyor. Üretimi destekleyen, girişimciliği teşvik eden programlarımızla KOBİ'lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.