Haberler

Kopeysk'teki Fabrika Patlamasında Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Kopeysk kentindeki fabrikada meydana gelen patlamada ölü sayısının 12'ye çıktığını ve 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Olay sonrası 24 Ekim yas günü ilan edildi.

Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Kopeysk kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dün Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan fabrikada patlama meydana geldiğini anımsattı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Teksler, "Ölen kişi sayısı 12'ye çıktı. İşletmedeki 10 çalışanın akıbeti netleştiriliyor. Toplam 19 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Teksler, olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde 24 Ekim'in yas günü ilan edildiğini bildirdi.

Olay

Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada dün patlama meydana gelmişti.

Patlamada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

"Acil durumun" ilan edildiği Kopeysk'teki fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı

Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Öyle bir ifade kullandı ki Galatasaraylıları mest etti
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları

Görüntü Galatasaray maçından!
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu

Turnayı yine gözünden vurdu
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu görevi kabul ederse, CHP'den istifa ederim

"Kılıçdaroğlu bunu yaparsa CHP'den istifa ederim"
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.