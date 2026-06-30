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Kooperatif başkanı gözaltına alındı

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Kuşadası'nda şoför esnaf kooperatifine yönelik operasyonda başkan Hüsnü Öten ve iki kişi gözaltına alındı. Belgesiz ücret ve yetki suiistimali iddialarıyla başlatılan soruşturmada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KOOPERATİF BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Başkan Hüsnü Öten'in gözaltına alınmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ofisine polis ve jandarma ekiplerinin gelmesi, içeriye girmesi ve Hüsnü Öten'i gözaltına alıp, götürmesi yer alıyor.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne, jandarma ve polis ekipleri tarafından saat 08.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın, kooperatifte belgesiz ve makbuzsuz şekilde ekspertiz ücreti alındığı, ayrıca görev ve yetkinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan Hüsnü öten ve diğer iki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI(Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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