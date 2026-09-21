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Koop-İş, SYDV çalışanlarının personel maliyeti olarak görülmesine tepki gösterdi

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Koop-İş, SYDV çalışanlarının personel maliyeti olarak görülmesine tepki gösterdi
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Koop-İş Sendikası, SYDV çalışanlarının yalnızca personel maliyeti üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı. Çalışanların sosyal yardım bütçesinden pay alan maliyet unsuru değil, sosyal devletin vatandaşa ulaşmasını sağlayan hizmet zincirinin vazgeçilmez parçası olduğunu savundu.

(ANKARA) - Koop-İş Sendikası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanlarının yalnızca personel maliyeti üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi. Sendika, SYDV çalışanlarının sosyal devletin vatandaşa ulaşmasını sağlayan hizmet zincirinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

Koop-İş Sendikası, SYDV çalışanlarının çalışma koşulları ve personel maliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, SYDV çalışanlarının sosyal yardım bütçesinden pay alan bir maliyet unsuru olarak görülmemesi gerektiği vurgulanarak, "SYDV çalışanları sosyal yardım bütçesinden pay alan bir maliyet unsuru değil; sosyal devletin vatandaşına ulaşmasını sağlayan hizmet zincirinin vazgeçilmez bir parçasıdır" denildi.

Vatandaşların sosyal yardım hakkı ile çalışanların özlük haklarının birbirinin karşıtı olmadığı belirtilen açıklamada, sosyal yardım sisteminin güçlendirilmesinin çalışanların iş güvencesi ve kazanılmış haklarının korunmasıyla mümkün olduğu ifade edildi.

Koop-İş, personel maliyetlerinin yalnızca periyodik pay içerisindeki oran üzerinden değerlendirilmesinin vakıfların toplam kaynak yapısını, yürüttüğü hizmetlerin kapsamını ve çalışanların gerçek iş yükünü yansıtmadığını savundu.

Kaynak: ANKA
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