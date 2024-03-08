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Koop-İş Sendikası, ILO'nun Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Politika Belgesi'ni İmzaladı

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TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, iş yerinde şiddetin ve tacizin önlenmesi için Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 190 sayılı Sözleşmesi çerçevesinde 'Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

TÜRK-İŞ'e bağlı Koop-İş Sendikası, iş yerinde şiddetin ve tacizin önlenmesi için Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 190 sayılı Sözleşmesi çerçevesinde "Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Politika Belgesi"ni imzaladı.

ILO'nun, herkese şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı hakkı için 2019'da kabul ettiği 190 sayılı Sözleşme, çalışma hayatının paydaşları tarafından benimsenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede bakanlıklar, üniversiteler ve AVM'lerde örgütlü olan Koop-İş, söz konusu iş yerlerinde insana yakışır bir çalışma ortamı amacıyla "Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Sendika Politika Belgesi"nin tarafı sendikalar arasına katıldı.

Politika belgesi, Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar ile ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Yöneticisi Ebru Özberk ve Analisti Emel Akalın tarafından imzalanarak uygulanmaya başladı.

"Şiddet ve taciz işçi sağlığı ve güvenliği sorunu"

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, politika belgesi ile insana yaraşır iş koşullarının sağlanması, şiddet ve tacizin önlenmesi konusundaki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Buradaki en önemli amaç, herkes için mutlu, huzurlu ve güvenli bir iş hayatının olması." dedi.

Sokakta, iş yerlerinde, AVM'lerde şiddetin yaygın şekilde yaşandığına dikkati çeken Alemdar, hazırlanan politika belgesinin şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda büyük önem taşıdığını söyledi.

Alemdar, şiddetsiz çalışma yaşamının herkes için hak olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Şiddet ve taciz aynı zamanda bir işçi sağlığı ve güvenliği sorunudur. Sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin hak ihlallerini de şiddet olarak görüyoruz. Bu konuda ILO'nun gayretlerini takdir ediyoruz. Sendikalara verdikleri her türlü destek için de teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Güncel

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