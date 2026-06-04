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Konyaaltı Belediyesinde ikramiye ve sosyal haklarını alamayan memurlar eylem yaptı

Konyaaltı Belediyesinde ikramiye ve sosyal haklarını alamayan memurlar eylem yaptı
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Konyaaltı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ikramiye ve sosyal haklarını alamayan memurlar, belediye önünde protesto düzenledi. Tüm Bel-Sen Şube Başkanı İlhan Karakurt, 2024'te imzalanan sözleşmeye rağmen kişi başı 200 bin lirayı aşan alacakların ödenmediğini ve belediye yönetiminin ödeme planı sunmadığını belirtti.

Konyaaltı Belediyesinde toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ikramiye ve sosyal haklarını alamayan memurlar protesto düzenledi.

Belediye binası önünde toplanan memurlar adına basın açıklaması yapan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, Konyaaltı Belediyesi ile sendikaları arasında 2024'te imzalanan sözleşmeden kaynaklanan, her bir memurun 200 bin lira üzerindeki alacağının hala ödenmediğini söyledi.

Belediyedeki memurların yaşadıkları sıkıntıların her geçen gün arttığını belirten Karakurt, sendika olarak Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan ile her görüşmelerinde sorunun çözümü için bir ödeme planı ve takvimi yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Belediye yönetiminin bu konuda istediği süre konusunda hep yapıcı olduklarını ve pozitif bir tutum aldıklarını anlatan Karakurt, şunları kaydetti:

"Ancak, iki yılı geçen bu süre içerisinde belediye yönetimi birikmiş alacaklarımızın ödenmesi için şu ana kadar hiçbir bir ödeme planı sunmadı bizlere. Dolayısıyla bu belirsizlik ve kararsızlık Konyaaltı Belediyesi emekçilerinin yaşadıkları sıkıntıları daha arttırdığı gibi içerideki alacaklarımızın da her geçen gün değer kaybetmesine yol açtı. Konyaaltı Belediyesi ile sendikamız arasında 2024-2026 yılını kapsayan sözleşmeyi korumak yerine daha süresi dolmadan ve içerideki alacaklarımız ödenmeden, ikramiye ve sosyal haklarımızın iptal edilmesi bizlerde belediye yönetimine karşı bir güven bunalımı yaratmıştır."

Karakurt, Belediye Başkanı Kotan'dan, Konyaaltı Belediyesinde çalışma barışı ve huzurun sağlanması adına emekçilerin içeride bulunan alacaklarının bir an önce ödenmesi için adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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