Konyaaltı Belediyesi Kış Mevsimine Hazırlık Çalışmalarına Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, kış mevsimine hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yol ve köprülerde iyileştirme yaparken, dereleri temizliyor. Ayrıca Saklıkent-Doyran arasındaki yolun iyileştirme çalışmaları da hızlandırıldı.

Konyaaltı Belediyesi, kış mevsimine hazırlık çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bir yandan yol ve köprülerde iyileştirme yaparken, diğer yandan da dereleri temizliyor.

Konyaaltı Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ilçe genelinde yaptığı çalışmalara hız verdi. Belediye ekipleri bir yandan ilçe merkezi ve kırsalda yer alan derelerde temizlik çalışmaları yaparken, öte yandan kırsal kesimlerdeki yol ve köprülerde iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor. Sarısu Mahallesi 40'ıncı ve 169'uncu caddelerde yer alan derelerin temizliğini bitirme aşamasına gelen ekiplerin, sırasıyla diğer mahallelerde yer alan derelerin temizliğini de yapacağı bildirildi.

SAKLIKENT-DOYRAN ARASI İYİLEŞTİRİLİYOR

Yaz ayları boyunca yayla yollarını güvenli hale getirme çalışmaları yapan ekipler, kış aylarının yaklaşmasıyla Saklıkent yolu ve kırsal kesimlerde mahalleleri birbirine bağlayan köprülerde iyileştirme çalışmalarına başladı. Ekipler, Saklıkent-Doyran arasında kalan 30 kilometrelik yolun genişletme ve iyileştirme çalışmalarını hızlandırdı. Bu bölgede yapılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolların kışa hazır hale getirileceği bildirildi.

"KÖPRÜ OLMAZSA MAHALLEMİZDEN ÇIKAMAYIZ"

Ekipler ayrıca, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan ve yoğun yağışın neden olduğu taşkınlardan etkilenebilecek köprülerde de iyileştirme çalışmaları yapıyor. Geçen yıl yaşanan taşkınlarda yıkılan Hisarçandır Mahallesi Kum Mevkii'nde yer alan köprünün yeniden inşaası tamamlanarak kullanıma açıldı. Kış ayları boyunca bu köprüyü kullandıklarını kaydeden mahalle sakini Celal Aydın, "Mahallemizden işine, okuluna, hastanesine gidecek olan herkes bu köprüyü kullanıyor. Bu köprü olmazsa dış dünya ile bağlantımız kopuyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.