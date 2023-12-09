Konya ve Karaman'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde Tören

Konya ve Karaman'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, genç polisleri tebrik etti.

Konya ve Karaman'da Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'na adım atan genç polisleri canı gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Mezunların, öğrencilik döneminde ulaşılan bu merhaleyi, meslek icrasında da çok daha iyi bir seviye getireceklerinden emin olduğunu belirten Özkan, "Ereğli POMEM Müdür Vekili Yalçın Kaya başta olmak üzere bu kardeşlerimizin eğitimine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. İnşallah başarıyla, sağlıkla ve selametle görevinizi yerine getirirsiniz." diye konuştu.

Kaya ise eğitimlerini tamamlayan 144 polis memuru adayını Cumhuriyetin 100. yılında teşkilata kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Tören, dönem birincisi Halime Helvacı Şen'in yaş kütüğüne ismini çakması ve yemin eden polislerin kep atmasıyla sona erdi.

Karaman

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, mezun olan 373 polis memuru adayı için Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen programda, emniyet teşkilatının daha diri, güçlü, dinamik ve hepsinden öte dosta her zamankinden daha fazla gurur, düşmana da korku verir hale geldiğini söyledi.

Teşkilatın, milletin birliğinin, esenliğinin, devletin bekasının ve toplumsal barışın teminatı olduğunu aktaran Sarıibrahim, "Meşakkatli olduğu kadar zor da olan bu görev, büyük fedakarlıklar ister. Ama siz genç ve asil ruhların her daim milletimizin hizmetinde olacağından hukukun ve hakkın yanında olup, evvelden gidenlere layık olacağınızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, yeni mezun 373 polis yemin etti.