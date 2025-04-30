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Konya Valisi İbrahim Akın'dan 1 Mayıs Mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın'dan 1 Mayıs Mesajı
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Konya Valisi İbrahim Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, üretkenliğin gelişmiş toplumların ortak paydası olduğunu vurguladı ve emeğe değer verilmesinin sosyal denge ile toplumsal huzuru sağladığını belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, gelişmiş toplumların ortak paydasının üretkenlik olduğunu belirtti.

Ekonomik büyüme, sosyal denge, toplumsal huzur ve sürdürülebilir kalkınmanın, emeğe değer verildiği ölçüde anlam kazandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Toplumsal refah, bireysel emeğin kurumsal akılla birleşmesiyle büyür. Bu bağlamda işçi, çiftçi, memur, mühendis, öğretmen ve tüm emek sahipleri, bir toplumun istikrarının ve ilerlemesinin yapı taşlarıdır. İnsanın yalnızca maddi değil, manevi varlığını da yücelten, 'ben'den 'biz'e geçişin sembolü olan emek ve dayanışma ile yükselen her hayat, aslında bir başka hayatın umudu olmaktadır. İnsan, emeğiyle yeryüzünü imar eden bir varlıktır. Bu vesileyle, başta şehrimizin kıymetli işçileri, emekçileri, üreticileri ve çalışanları olmak üzere, tüm milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu yarınlar diliyorum."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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