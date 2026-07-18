Konya Valiliği hububat yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı

Konya Valiliği hububat yangınlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hububat hasat döneminin başlamasıyla birlikte ekili alanlarda meydana gelen yangınların, üreticilerin bir yıllık emeğinin yanı sıra doğal yaşamı ve milli serveti tehdit ettiği belirtildi.

Valilik koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yangın riskinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alındığı, denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin etkili olabilmesi için vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve duyarlılık büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, hasatta kullanılan biçerdöver, balya makinesi ve diğer tarım araçlarının bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, tüm tarım araçlarında yeterli sayıda ve kullanıma hazır yangın söndürme tüpü bulundurulması, hasat sırasında su dolu ilaçlama ve su tankeri, pulluk veya toprak işleme ekipmanlarının mümkün olduğunca hazır bulundurulması gereklidir. Anız yakılmaması, tarım alanlarına sigara izmariti, cam şişe ve yangına sebebiyet verebilecek atıkların bırakılmaması, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu günlerde azami dikkat gösterilmesi, hayati önem taşımaktadır. Yangınla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması, ekiplerin hızlı müdahalesi ve olası zararların en aza indirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir."