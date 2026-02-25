Haberler

Konya Otogarı'nda HGS uygulaması başladı

Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hayata geçirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, PTT iş birliğiyle uygulamaya geçirilen HGS sayesinde, otobüs terminalindeki geleneksel vezne sistemi kaldırıldı, işlemler çevrimiçi olarak daha hızlı yapılıyor.

Personelden tasarruf edilerek işletme maliyetlerinin düşürüldüğü uygulamada ayrıca karayolları, köprüler ve otoyollarda kullanılan HGS sistemi ile aynı altyapı kullanılarak uygulama bir otogarda hayata geçirildi.

Sistemin hayata geçirilmesiyle terminal kontrol noktasındaki araç ve yolcu bekleme süreleri azaltıldı.

