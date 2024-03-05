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Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü göreve başladı

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Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Birdal Öztürk, görevine başladı. Öztürk, önceki müdür Abdurrahman Şahin'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, görevine başladı.

Görevi 2019'dan bu yana yürüten Abdurrahman Şahin'den devralan Öztürk, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Öztürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Şahin ise kurum personeli, yurt müdürleri ve antrenörlerle vedalaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Abdurrahman Şahin Gençlik Konya Spor Spor Güncel Haberler

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