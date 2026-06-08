Haberler

Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri yaralandı / Dron ve aktüel görüntüler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Karatay'da bir yatak fabrikasında kompresör patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan itfaiye eri yaralandı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

KONYA'da bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin tarafından söndürüldü. Polisin, TOMA'larla destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin arasında mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan bir yatak fabrikasında saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti. Alevlere müdahale ederken mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken. Fabrikada soğutma çalışması sürerken, kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Gelinlikte 'deneme ücreti' dönemi: Kabine girmenin bedeli 2 bin TL

Gelinlikte "deneme ücreti" dönemi! Kabine girmek bile cep yakacak
150 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'da

Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı gözde tatil cennetimizde
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi

Sedat Peker'in en zor günü! Hastane odasından video paylaştılar
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi

Giderayak son kıyağını yapmış!