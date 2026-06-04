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Konya'da sahte altın operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 43 adet sahte 1 gramlık altın, 53 bin 500 lira ve 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinde düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, iki ilçede kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrası kimlikleri tespit edilen 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 43 adet 1 gramlık altın ve 53 bin 500 lira ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y, S.A. ve U.M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ç.K. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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