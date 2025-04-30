Konya'da Otizmli Bireyler için Spor Oyunları Düzenlenecek

Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı öncülüğünde otizmli bireylerin katılımıyla SOBE Otizm Spor Oyunları düzenlenecek.

SOBE Vakfından yapılan açıklamada, otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek özel organizasyonun, 10-13 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonla sporun birleştirici gücünü öne çıkarmanın ve otizmli bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri kapsayıcı bir platform sunmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, farklı yaş gruplarından otizmli çocuklar ve gençlerin katılımına açık olacak spor oyunlarında atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında yarışmaların düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, organizasyonun sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda topluma verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Organizasyona ilişkin detayları paylaşan Ak, "Her bireyin kendi potansiyelini ortaya koyabileceği alanlar oluşturulduğunda herkes kendini daha değerli ve güçlü hisseder. Bu inançla hayata geçirdiğimiz SOBE Otizm Spor Oyunları adil bir rekabet ortamının ötesinde özgüveni, katılımı ve yaşamla kurulan bağı da güçlendirecek. Otizmli bireyler yalnızca izleyen değil, oyunun merkezinde yer alan güçlü aktörlerdir." ifadelerini kullandı.