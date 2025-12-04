Haberler

Konya'da "Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi İbrahim Akın'ın katıldığı Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, obruk oluşumlarının bölgesel doğal afet riski, ekonomik ve sosyal boyutları ele alındı. Bilimsel sunumlarla risklerin azaltılması için önlemler değerlendirildi.

Konya'da obruk oluşumlarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, obruk oluşumlarının yalnızca bölgesel doğal afet riski olmadığını, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken önemli bir mesele olduğunu belirtti.

Konya'nın önemli sorunlarından biri olan obruk meselesinin, ilk kez bu denli geniş katılımla istişare edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akın, 2020'den itibaren AFAD tarafından obruk haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin de çeşitli teknik incelemeler ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Akın, toplantının tüm bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi ve daha etkin yol haritası ortaya konulması için önemli olduğunu bildirdi.

Toplantı, Prof. Dr. Francisco Gutierrez, Niğde Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergin Gökkaya'nın ve Konya İl AFAD Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Şükrü Arslan tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin sunumların yapılmasıyla devam etti.

Sunumlarda, obrukların yerleşim yerleri, tarım alanları ve ulaşım hatları üzerindeki etkileri değerlendirilerek, risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler ve öncelikli çalışma alanları ele alındı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
