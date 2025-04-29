Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve 6 Milyon 200 Bin Makaron Ele Geçirildi
Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 200 bin makaron ve 30 tabanca ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 200 bin makaron ele geçirdi.
Yürütülen başka bir çalışmada ise araçta yapılan aramada 30 tabanca bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel