Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve 6 Milyon 200 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 200 bin makaron ele geçirdi.

Yürütülen başka bir çalışmada ise araçta yapılan aramada 30 tabanca bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.