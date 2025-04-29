Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve 6 Milyon 200 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Gözaltı ve 6 Milyon 200 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 200 bin makaron ve 30 tabanca ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 200 bin makaron ele geçirdi.

Yürütülen başka bir çalışmada ise araçta yapılan aramada 30 tabanca bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.