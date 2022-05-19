Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistini inceledi - Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 9-18 Ağustos'ta Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde yapımı devam eden olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistini inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 5. İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altay, oyunlarda 56 İslam ülkesinden 3 binden fazla sporcuyu misafir edeceklerini anımsattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen olimpik yüzme havuzunda son aşamaya gelindiğini aktaran Altay, şunları kaydetti:

"İnşallah bir ay içinde kullanılmaya başlanacak. Tesislerimiz İslami Dayanışma Oyunları'na artık hazır. Yapımı son aşamada olan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, atletizm pistimiz ve olimpik yüzme havuzumuz şehrimizde yarışmaya gelecek sporcular için en iyi hizmeti sunacak. Bu tesisler yarışmalarda sporcularımıza hizmet edecek ama sonrasında hem şehrimizdeki sporcularımız hem de gençlerimiz için önemli imkanlar sunmuş olacak. Hayırlı olsun."

Altay, İslami Dayanışma Oyunları'nın kente kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tesislerin yapımında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.