Konak Belediyesi Muharrem Ayında 5 Bin Kişiye Aşure Dağıttı

Konak Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure dağıttı. Yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle bu yıl birçok evde aşure pişirilemeyeceğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini, bolluğumuzun bereketimizin artmasını diliyorum' dedi.

Konak Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure dağıttı. Yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle bu yıl birçok evde aşure pişirilemeyeceğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini, bolluğumuzun bereketimizin artmasını diliyorum" dedi.

Konak Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla şehrin en işlek noktalarından Kemeraltı Çarşısı'nda 5 bin kişiye aşure ikram etti. Bolluk ve bereketin simgesi aşure, Salepçioğlu İşhanı önünde Konak Belediye Meclisi üyeleri, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım'ın da katılımıyla dağıtıldı.

Her yıl geleneksel olarak aşure dağıttıklarını anımsatan Başkan Batur, şunları söyledi:

"Dayanışma, paylaşma, kardeşlik bizim köklerimizde var. Neyi varsa paylaşan, zora düşene koşan bir toplumuz biz. Bu değerlerimizi mutlaka yaşatmalı, gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Muharrem ayında aşure dağıtarak da aslında bu değerlerimize sahip çıkıyor, kutuplaşmadan, birbirimizi her ne sebeple olursa olsun ötekileştirmeden, bir arada ve uyum içinde yaşayabileceğimizi gösteriyoruz; bolluğumuzun, bereketimizin artmasını da istiyoruz. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz biliyoruz ki mutfakları yangın yerine çevirdi. Ne yazık ki bu sene birçok evde bu sebeple aşure pişmeyecek. Bu zor günlerin en kısa zamanda sona ermesini, bolluğumuzun bereketimizin artmasını diliyorum."

Muharrem ayı boyunca aşure dağıtımına devam edecek Konak Belediyesi, 15 bin kişiye aşure ikram etmiş olacak.