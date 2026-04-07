Haberler

'Yer meselesi' yüzünden tartıştığı komşusunun dükkanının önüne duvar ördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir oto lastik dükkanının sahibi, komşusu ile yaşadığı 'yer meselesi' yüzünden iş yerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle zor durumda kaldı. İşletmeci Bora Yalım, duvar nedeniyle kiralarını ödeyemez hale geldiklerini belirtti.

BURSA'da, A.T., 'yer meselesi' yüzünden tartıştığı komşusu oto lastik dükkanı işletmecisi Bora Yalım'ın dükkanın önüne tuğladan duvar örüp, önüne de konteyner koydu. Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, "Ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Kiramızı ödeyemeyecek hale geldik" dedi.

Olay, Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Oto lastik işletmecisi Bora Yalım ile komşusu A.T. arasında 'yer meselesi' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.T., bir inşaat firmasıyla anlaşarak iş yerinin önüne tuğladan duvar ördürüp, önüne konteyner koydurdu. Dükkanın girişinin kapatılmasıyla işletme faaliyetleri durma noktasına geldi.

'ARACIMI BİLE ÇIKARAMIYORUM'

Yaşanan duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Bora Yalım, duvar örülen alanın hisseli tapusunun bulunduğunu ve 3 kişiye ait olduğunu söyleyerek, "Kendisi bize tepki olsun diye böyle bir şey yaptı. Dükkanımızın önünü kapattı. Kira ödeyemeyecek hale geldik. Aracım 6 gündür içeride duruyor, onu da çıkaramıyorum. Resmen ekmek teknemizin önüne duvar ördü. Yetkililerin bu olaya el atmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın tehdidine aynı sertlikte yanıt

Devrim Muhafızları'ndan Trump'ın tehdidine aynı sertlikte yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur