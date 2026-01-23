Kolombiya, tarife vergisi kararı alan Ekvador'a elektrik ihracatını durdurdu

Kolombiya hükümeti, 1 Şubat'tan itibaren tarife vergisi uygulama kararı alan komşu ülke Ekvador'a elektrik ihracatını durdurduğunu bildirdi.

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, basına yaptığı açıklamada, Ekvador'un 1 Şubat'tan itibaren Kolombiya menşeli ürünlere uygulayacağı yüzde 30 gümrük vergisine karşılık vereceklerini belirtti.

Ekvador hükümetini "ekonomik saldırganlıkla" hareket etmekle suçlayan Morales, "Bugün belirlenen saatten, yani 18.00'den itibaren Kolombiya'dan Ekvador'a elektrik enerjisi tedariki askıya alınacaktır. Enerji güvenliği yeniden sağlandığında ve iki ülke arasında güven ile iyi niyet ortamı yeniden tesis edildiğinde Kolombiya, elektrik ticaretine yeniden başlamaya hazır olacaktır." dedi.

Morales, elektrik ihracatının askıya alınmasının yanı sıra Ekvador'dan ithal edilen 20 ürüne yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını da duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, dün yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede yeterli destek görmediklerini öne sürerek Kolombiya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Noboa, "Kolombiya ile yıllık 1 milyar doları aşan bir ticaret açığına rağmen gerçek işbirliği çabalarını ortaya koyduk. Ancak biz diyaloğu sürdürmeye çalışırken, askerlerimiz sınırda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suç örgütleriyle, herhangi bir işbirliği olmaksızın mücadele etmeye devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 400 kilovat kapasiteli bir elektrik hattı bulunurken, Kolombiya 2023-2024 döneminde Ekvador'da yaşanan kuraklık kaynaklı enerji krizi sırasında bu ülkeye yaptığı elektrik sevkiyatını iki katına çıkarmıştı.