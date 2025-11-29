Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Petro'nun Partisine Cezalar Kesildi

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun partisine 2022'deki seçim kampanyasında "finansman kurallarının aşıldığı" gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Ulusal basında yer alan habere göre CNE'nin kararında Petro'nun partisinin birinci ve ikinci tur seçimlerde yasal harcama sınırını aştığı ve yasak kaynaklardan finansman sağladığı belirtildi.

CNE, Petro'nun partisi Colombia Humana ile Union Patriotica'ya (UP) aynı gerekçeyle yaklaşık 155 bin dolar idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Petro'nun seçim kampanyasının eski yöneticisi ve devlet petrol şirketi Ecopetrol'ün Başkanı Ricardo Roa'ya, kampanyanın mali sorumlularına ve denetçisine de CNE tarafından toplam 1,5 milyon dolar para cezası uygulandı.

"Oligarşi ve mafyalar, hilelerle iktidarı geri almaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından CNE'nin kararına tepki gösterdi.

Seçim kampanyasının temiz ve dürüst olduğunu savunan Petro, "Kampanyamda tek bir peso bile uyuşturucu gelirinden gelmedi. Dürüst ve şeffaf bir kampanya yürüttüm, hile yapmadım. Şimdi ise oligarşi ve mafyalar, hilelerle iktidarı geri almaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

2022 seçimlerindeki rakibi ve Medellin Belediye Başkanı Federico (Fico) Gutierrez'i hedef alan Petro, CNE üyelerinden birinin Gutierrez'in avukatı olduğunu öne sürdü.

Petro, 2026 seçimlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onurumuzdan, demokrasiyi ve evrensel hakkı savunma irademizden hareketle, muhalefetin bir üyesi olan Fico'nun mevcut ve ücretli avukatının siyasi hareket olarak bizim davranışımızı yargılamasını ve bize hileli yaptırımlar uygulamasını kabul etmiyoruz. Bu soruşturmanın tek olumlu yanı, muhalefetin kampanyamda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı veya yasa dışı denilebilecek tek bir bağış bile bulamamasıdır. Halk karar verecek: Ülke tekrar paramiliter yönetimlere mi dönecek yoksa mafyalardan ve adaletsizlikten arınmış bir Kolombiya'ya doğru ilerleyecek miyiz?"

Kararın siyasi sonuçları

Bu karar, ülkede başkanlık kampanyasına finansman kuralları ihlali nedeniyle verilen ilk ceza oldu. Bu yönüyle hem hukuken hem de siyasi açıdan emsal teşkil ediyor.

Cezanın, özellikle sol blok ve muhalefet partileri açısından 2026 seçimleri öncesinde büyük bir darbe olarak görüldüğü belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tür yaptırımlar, partilerin birleşmesini ve seçimlerde ortak hareket etmesini zorlaştırıyor.

Karar, bazı muhalif siyasetçilerin Petro'yu yolsuzluk suçlamalarıyla istifaya çağırmasına yol açarken Petro'nun destekçileri ise cezayı "siyasi baskı" olarak nitelendiriyor.