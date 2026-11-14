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Kolombiya Boyaca'da kömür madeninde metan gazı patlamasında 4 işçi hayatını kaybetti

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Kolombiya'nın Boyaca bölgesinde Chita belediye merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki La Playa kırsalında dün kömür madeninde metan gazı patlaması meydana geldi. Patlamada 4 işçi hayatını kaybetti; cenazeler kurtarma ekiplerince madenden çıkarıldı ve soruşturma başlatıldı.

Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesindeki bir kömür madeninde dün meydana gelen metan gazı patlamasında 4 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basına göre, Chita belediye merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki La Playa kırsalında faaliyet gösteren bir kömür madeninde metan gazı patlaması oldu.

Olayda 4 işçi yaşamını yitirdi.

Chita Belediye Başkanı Vladimir Riscanevo Poblador, yerel basına yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "İçerisinde 4 kişinin çalıştığı bu madende meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan facia belediyemizi yasa boğdu." ifadesini kullandı.

Nobsa ve Socha'dan gelen Ulusal Madencilik Ajansı (ANM) kurtarma ekipleri, Sivil Savunma gönüllüleri, polis ve bölge sakinlerinin katıldığı çalışmaların ardından tüm işçilerin cenazeleri madenden çıkarıldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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