Kocasinan Belediyesi Mehmet Büyükince Kur'an Kursu'nu açtı

Kocasinan Belediyesinin hayırsever Seyfi Büyükince'nin desteğiyle Kayabaşı Mahallesi'nde yaptırdığı Mehmet Büyükince Kur'an Kursu hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Kur'an kursunun açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle vatandaşlara daha konforlu yaşam olanağı sağladıklarını belirtti.

Şehrin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğuna dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri'miz, hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Mahallemizin bize ulaşan talepleri içerisinde kimisi pazar yeri, okul, sağlık ocağı, tesis ve burada olduğu gibi Kur'an kursu istiyor, yapıyoruz, kimisini biz, kimisini ise hayırseverimiz yapıyor. Şu ana kadar hangi hayırseverimizle açılış yaptıysak hayır için yarışıyorlar. Bu bölgeye kapalı semt pazarı kazandıracağız. Bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı daha mutlu etmektir."

Hayırsever Seyfi Büyükince de Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek Kur'an kursu açıldı.