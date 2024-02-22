Kocasinan Belediye Başkanı Şeker Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, mahallelerde proje ve yatırımların devam edeceğini belirtti.

Kocasinan'a 9 yıldır hizmet ettiklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlçemizde her bir cadde ve sokakta izimiz var. Kayseri'de en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti, Kocasinan Belediyesinin. Agrega üretim tesisi de Kayseri'de tek, kendi agregasını, kendi altyapısını, kendi mıcırını üreten merkezdir. Özellikle geçen sene aldığımız asfalt freze aracı, bir tek Kocasinan Belediyesinde var. Bunlar, öz sermayemizle 5 yıl içerisinde üreterek yapmış olduğumuz işlerdir."

Çolakbayrakdar, kamu veya özel herhangi bir bankaya borçlarının bulunmadığını da aktardı.