Kocaeli Üniversitesi Rektörü YÖK Başkanını Ziyaret Etti

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyareti sırasında yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ve lisans öğrenim süresinin kısaltılması üzerine görüşmelerde bulundu. Cantürk, dönüşüm sürecinin akademik başarıyı teşvik edeceğini ve nitelikli insan kaynağının üretim süreçlerine hızlı katılımını sağlayacağını ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

KOÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette "araştıran üniversite" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve yükseköğretimdeki güncel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cantürk, YÖK'ün isteyen ve başarılı olan öğrenciler için lisans öğrenim süresini 3 yıla indirmeyi amaçlayan çalışmalarıyla ilgili, bunun akademik başarıyı teşvik edeceğini belirtti.

Düzenlemenin yükseköğretimin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda düşünme ve üretme süreçlerinin bir bütünü olduğu vizyonunu güçlendireceğini aktaran Cantürk, sürenin kısalmasıyla nitelikli insan kaynağının, üretim süreçlerine daha hızlı katılacağını ifade etti.

Cantürk, öğrencilerin nitelikli bilgi ve beceriyle mezun olmaları ve iş dünyasında fark yaratan bireyler haline gelmelerinin öncelikleri olduğunu dile getirerek, süreçteki her türlü yenilikçi modelin destekçisi ve gereğini yapmaya talip olduklarını kaydetti.

Sürecin sürdürülebilir ekonomik gelişmeye de doğrudan ve somut katkılar sunacağını, ulusal kalkınmanın itici gücünü oluşturacağını belirten Cantürk, şunları kaydetti:

"Pilot il ilan edilen Kocaeli'mizin marka üniversitesi Kocaeli Üniversitesi olarak bu önemli dönüşümün aktif uygulayıcısı ve öncüsü olmayı çok istiyoruz. YÖK Başkanımızın talimatıyla üniversitemiz bünyesinde, bu modelin başarıyla hayata geçirilmesi için gerekli tüm akademik ve idari çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Biz gençlerimize güveniyoruz, onların potansiyelini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak her türlü adımı atmaya hazırız."

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
