Haberler

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyon, suç örgütü elebaşı B.E.Ö. ve diğer zanlıların, kurdukları uygulamalar üzerinden bahis ve kumar oynattığı belirlenmesiyle gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 61 zanlının savcılık sorguları tamamlandı.

Aralarında suç örgütü elebaşı B.E.Ö'nün de olduğu 24 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 18 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, diğerleri savcılıktan serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, sağlanan gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlenmişti.

Soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğu tespit edilmiş ve şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptanmıştı.

Kocaeli merkezli 28 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti