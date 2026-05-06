Kocaeli merkezli rüşvet operasyonu kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda bir kişi daha tutuklandı. 21 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda kamu görevlileri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 20 zanlı gözaltına alınmış, tutuklu sayısı 14'e çıkmıştır.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan firari F.B'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerine teslim olan F.B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "Orman Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "görevi kötüye kullanma" ile "3628 sayılı Kanun'a muhalefet" kapsamında haksız mal edinme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden orman işletme şefleri A.F. ve A.B. ile başka suçtan tutuklu H.B.D, muhtarlar M.Y. ve E.Ç, orman muhafaza memurları M.Y. ve M.A.D, kesimciler T.H, Ş.Ş, Ö.Y, R.C, B.A.H. ve C.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, zanlılardan 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden tutuklu H.B.D'nin 53, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.B'nin 50, tutuklanan F.B'nin ise 236 banka hesabı bulunduğu belirlenmişti. Bu kişilere ait banka hesaplarının yanı sıra kiralık banka kasası, 12 hisse senedi hesabı, 4 kripto hesabı, 4 otomobil, 4 hobi bahçesi, 6 konut, 42 tarla, birer minibüs ve traktöre el konulmuştu.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
