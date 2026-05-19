23 ilde araç kiralama dolandırıcılığı operasyonu

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kocaeli merkezli 23 ilde düzenlenen araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, internette sahte araç kiralama ilanlarında yer alan telefon numaralarıyla iletişime geçen mağdur kişilere kurumsal izlenim vererek kasko ve sigorta poliçesi, depozito bedeli gibi bahanelerle hesap numaralarına yüksek meblağlarda para göndermelerini sağlayarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kocaeli merkezli 23 ilde 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen yaklaşık 2 aylık teknik takip ve projeli çalışma kapsamında 13 olayda şüphelilerin işlem hacminin toplamının 954 milyon 974 bin 644 lira 86 kuruş olduğu belirlendi.

