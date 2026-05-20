Haberler

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesinde otogarda yapılan denetimlerde, otobüs firmalarının bilet fiyatlarının tavan fiyatlara uygunluğu kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü, denetimlerin bayram boyunca süreceğini ve fiyat ihlallerine ceza uygulanacağını belirtti.

Türkiye'de birçok ilde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Kocaeli'de otogarda denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs firmalarının biletlerine yönelik denetiminde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatları ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat, huzurlu ve ekonomik çıkarlarını koruyucu bayram geçirebilmeleri için ülke genelinde otobüs terminallerinde denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Uzunkaya, otobüs terminallerinde satılan biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü tarafından fiyat tarifelerinin belirlendiğini aktararak "Belirlenen tavan tarifelerine firmalarımız kendi inisiyatiflerini kullanarak belirli indirimler yapabilmektedirler. Hem internet ortamında hem fiziki olarak satılan bütün biletlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenmiş tarifeye uygun olup olmadığı konusundaki denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu denetimlerin bayram esnasında ve sonrasında da yapılacağını dile getiren Uzunkaya, piyasanın ve ticaretin bozulmasına sebep olacak her türlü davranışa idari para cezası uygulanacağını kaydetti.

Uzunkaya, vatandaşlara da internet üzerinden ve fiziki ortamda bilet alımı yaptıklarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiş fiyat listesini kontrol etme uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi

ABD'nin Ahmedinejad planı deşifre oldu! Meğer öldürmek istemiyorlarmış
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi