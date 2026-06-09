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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza

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Kocaeli'de korsan taşımacılık yapan sürücüye 100 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 30 gün el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi. Yolcuya da 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 100 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Denetimlerde korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/3-a maddesi gereğince 100 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Araçta bulunan yolcuya ise Karayolları Trafik Kanunu'nun EK 2/6 maddesi kapsamında 3 bin 870 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
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