Kocaeli'de Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Ev Hapsine Alındı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde farklı zamanlarda yaklaşık 400 bin TL'lik kablo çalan A.K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İzmit ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 400 bin TL'lik kablo çalındığı tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlığı gerçekleştirenin A.K. olduğunu tespit etti. Dün gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan çalınan kabloları satın alan M.B. hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haber: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),