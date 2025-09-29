Haberler

Kocaeli'de Dilencilere Operasyon: 6 Bin 160 Lira Ele Geçirildi

İzmit'te zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 2 dilenci yakalandı ve üzerinde 6 bin 160 lira bulundu. İdari işlem uygulanan dilencilere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde 6 bin 160 lira bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Milli İrade Meydanı'nda suçüstü yakaladığı 2 dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uyguladı.

Denetimler sırasında dilencilerin üzerinden çıkan 6 bin 160 liraya el konuldu.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
