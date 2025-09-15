Kocaali Sosyal Tesisleri Yaz Sezonunda 30 Bin Kadını Ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaali Sosyal Tesisleri, yaz sezonunda 30 bin kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sezonun açılmasıyla kadınlara özel tesisin yoğun taleple karşılaştığı belirtilerek, 20 bin metrekare alan üzerinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ile yeşil alanları ve kafeteryası bulunan tesisin kent geneli ve çevre illerden 3 aylık yaz sezonunda 30 bin kadını misafir ettiği bildirildi.

Kadınlara özel tesis, 14 Eylül Pazar günü itibariyle sezonu kapattı.

Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nin çalışmaları sürüyor

Arifiye ilçesinde 340 metrelik olimpik yüzme havuzu, kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zeka oyunları bölümünün yanı sıra inovasyon merkezi kurulacak Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinin çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nin yenileme çalışmalarının tamamlandığı, birçok ilçede 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası inşa edildiği belirtilerek, Serdivan Kazımpaşa'da spor kompleksi, 4 ilçede spor salonu ve şehrin muhtelif noktalarındaki spor tesislerini yenileme çalışması olmak üzere onlarca projenin eş zamanlı yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Daire Başkanı Murat Mutlu, "Arifiye'de temelini attığımız Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, sadece bir spor tesisi olmanın ötesine geçecek. İçerisinde sanat ve müzik atölyeleri, akıl oyunları alanı ve inovasyon merkeziyle gençlerimizin hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak bir merkez olarak tasarlandı. Bu proje ile gençlerimizin kendilerini keşfedecekleri, yeteneklerini geliştirecekleri, sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri bir alan oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın her zaman ifade ettiği gibi gençliğe yatırımın, geleceğe yatırımdır. Bu anlayışla eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.