Haberler

Sakarya'da kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu

Sakarya'da kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir çiftlikte kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu. Besici Oktay Kaya, Kurban Bayramı arifesinde damızlık koyunlarının telef olduğunu ve 320 bin lira zararı olduğunu belirtti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 8 koyun telef oldu.

Alandere Mahallesi'nde besicilik yapan Oktay Kaya'ya ait çiftlikteki koyunlar, kurt saldırısına uğradı.

Olayda 8 koyun telef oldu.

Kaya, gece saatlerinde hareketlilik olduğunu anlayarak çiftliğe geldiklerini belirterek, koyunların kurt saldırısına uğradığını gördüklerini söyledi.

Durumu bildirdikleri yetkililerin gelerek konuyla ilgilendiğini belirten Kaya, "8 koyunumuz telef oldu. Kurban Bayramı arifesinde damızlık koyunlarımızdı. 320 bin lira civarında zararımız var. Maddiyat önemli değil, hayvanlara yazık oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Davut Genç
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Açık açık adres verip tehdit ettiler: Sistematik olarak saldıracağız
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Galatasaray'dan gittiğine bin pişman oldu!
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!