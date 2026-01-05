Rekabet Kurulundan klor-alkali sektörüne soruşturma; 497 milyon lira ceza uygulandı

REKABET Kurulu tarafından klor-alkali sektörüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, yaklaşık 497 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre; Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada, klor-alkali sektöründe faaliyet yürüten kimya şirketinin bazı küçük ve orta ölçekli şirketlerle birlikte ihalelerde danışıklı hareket ettiği belirlendi. İhalelerde rekabeti bozacak şekilde koordinasyon kuran teşebbüslere 333 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uygulandı. İkinci soruşturmada ise söz aynı kimya şirketinin pazardaki gücünü kullanarak, rakiplerini zorlayacak şekilde yıkıcı fiyat uyguladığı tespit edildi. Maliyetinin altında satış yaparak rakiplerini pazar dışına itmeyi amaçlayan bu uygulama nedeniyle firmaya 164 milyon Türk lirası ceza verildi.