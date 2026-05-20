KKTC Başbakanı Üstel'den enerji projelerine destek çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ve uluslararası çevrelere, projeler için "Siyasi engeller çıkartmak yerine destek olun" çağrısında bulunarak "Güven artırmak isteyenler, Ada'daki üslerin sayısını değil, enerjiyi, üretimi ve işbirliğini artırmalıdır." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin çok daha ötesinde olduğunu belirten Üstel, bu ilişkilerin ortak tarih, mücadele, kader ve sarsılmaz bir kardeşlik bağı üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Üstel, Türkiyesiz KKTC'nin, KKTC'siz Türkiye'nin düşünülemeyeceğini vurgulayarak bu anlayışın koşulsuz dayanışmanın, güçlü bir işbirliğinin ve kardeşlik hukukunun temelini oluşturduğunu ifade etti.

İki ülkenin gerçekleştirdiği büyük projelerin bu kardeşlik bağının neticesinde ortaya çıktığına işaret eden Üstel, bölgede yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğinin ne kadar hayati hale geldiğini açıkça gösterdiğini dile getirdi.

"Enerji projeleri en önemli gündem başlıklarından"

Üstel, bugünkü toplantının en önemli gündem başlıklarından birinin Türkiye ile KKTC arasında hayata geçirilmesi planlanan enerji projeleri olduğunu belirterek iki ülkenin elektrik hattı projesine dair çalışmalarını yaptıklarını ve fizibilite çalışmalarının bittiğini aktardı.

Ancak gerekli izinler konusunda sıkıntılar yaşandığına işaret eden Üstel, Türkiye'nin liderliğinin pek çok olayda olduğu gibi bu sorunu da aşacağına inandığını söyledi.

Üstel, Türkiye'den çekilecek boru hattıyla KKTC'ye doğal gaz getirilmesine ilişkin projeye değinerek bu projenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en görkemlileri arasında yer alacak stratejik bir adım olacağını ifade etti.

Bu projelerin sadece KKTC açısından değil, Doğu Akdeniz'in geleceği açısından da tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılması planlanan doğal gaz projesinin ilk aşamada elektrik üretiminde kullanılacağını, böylece enerji üretim kapasitesinin güçlendirileceğini ve ilerleyen süreçte bu altyapının KKTC'nin her yerine ulaşmasının hedeflendiğini anlattı.

"Projelere siyasi engeller çıkartmak yerine destek olunuz"

Üstel, GKRY'ye, Avrupa Birliği'ne (AB) ve Kıbrıs konusunda samimiyetle çözüm arayışında olduğunu ifade eden tüm uluslararası çevrelere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Su projesi, elektrik projesi, doğal gaz projesi, bu projelere siyasi engeller çıkartmak yerine destek olunuz. Gelin bu projelerin bir paydaşı siz olunuz. Ada'ya elektrik gelmesine engel çıkarmaktan vazgeçiniz. Enterkonnekte sistemin hayata geçmesine destek veriniz. Kıbrıs aydınlansın. Kıbrıs'ın enerjisi yükselsin. Kıbrıs'a enerjinin gelebileceği en doğru, en uygulanabilir, en sürdürülebilir güzergah Türkiye üzerinden geçmektedir. Artık hayal projeleri üretmekten vazgeçin. Gelin, gerçekçi, uygulanabilir ve adadaki huzura, işbirliğine, ortak geleceğe hizmet edecek projelere destek verelim."

"Güven artırmak isteyenler üslerin sayısını değil, işbirliğini artırmalı"

Enerji, su ve altyapı alanındaki bu işbirliklerinin iki halk arasında güven oluşturacak, ortak üretimi teşvik edecek, ekonomik yakınlaşmayı artıracak ve adadaki barışa somut katkı sağlayacağını kaydeden Üstel, "Güven artırmak isteyenler, adadaki üslerin sayısını değil, enerjiyi, üretimi ve işbirliğini artırmalıdır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta çözüm isteyen herkesin halkların günlük yaşamına doğrudan dokunan ve insan ve yaşamsal projelere destek vermeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Üstel, GKRY liderliğini gerginliği artıran söylemler yerine, toplumları birbirine yakınlaştıracak, işbirliğini güçlendirebilecek ve ortak geleceğe hizmet edecek bir yaklaşım ortaya koymaya davet etti.

Yılmaz ile görüşmesinde 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri de değerlendirdiklerini aktaran Üstel, devam eden projelerin önemli bir bölümünü iki aylık süreç içerisinde halkın hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Üstel, hükümetlerinin KKTC'nin son yıllardaki en uzun soluklu ve istikrarlı hükümet olduğuna işaret ederek "Bu istikrar Türkiye'yle ilişkilerimize de olumlu şekilde yansımış, yıllardır tamamlanamayan projelerin tamamlanmasına, yeni projelerin hızla ilerlemesine ve reformların kararlılıkla uygulanmasına önemli katkı sağlamıştır. İstikrar varsa yatırım, proje ve güçlü gelecek vardır." dedi.

Kıbrıs meselesinde duruşlarının net olduğunu vurgulayan Üstel, "Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüzün kabulü sağlanmadan kalıcı bir çözüm mümkün değildir. Ada'da gerçek, artık iki halk ve iki devlet gerçeğidir. Bu gerçek kabul edilmeden sürdürülebilir bir çözüm zemini oluşamaz. Ancak biz her zaman olduğu gibi diyaloğa, işbirliğine, ortak kalkınmaya ve halkların refahına katkı sağlayacak her türlü yapıcı adıma açık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Üstel, KKTC'nin gerginlik ve belirsiz değil, istikrar, işbirliği ve güçlü bir gelecek istediklerini kaydetti.