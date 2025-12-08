Haberler

Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, yaylım mahallesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi ve tesiste hasara yol açtı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaylım Mahallesi'nde bir mısır kurutma tesisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.