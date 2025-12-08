Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaylım Mahallesi'nde bir mısır kurutma tesisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.