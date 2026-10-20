KİT'lerin 2027 yatırımı 754,2 milyar lira olarak öngörülüyor

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Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının, 2027'de 754,2 milyar lira tutarında yatırım yapmaları öngörülüyor.

"Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2027 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izleyecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller değerlendirilerek, üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programdaki hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle sorumlu olacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak. Teşebbüslerin enerji tüketimleri ve maliyetlerinin azaltılması amacıyla, enerji yönetimi faaliyetlerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasına özen gösterilecek. İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi uygulanacak, finansal risklere karşı tedbirler alınacak, tasarruf odaklı yaklaşım gösterilecek.

Borçlar zamanında ödenecek

Kamu teşebbüsleri, 2027 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak, 31 Aralık'a kadar ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Bu teşebbüsler, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu işletmeleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarını zamanında tahsil etmek için gerekli tedbirleri alacak.

Teşebbüslerin 2027 yılı mali hedefleri

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri de belirlendi. Buna göre KİT'lerin, 2027'de, toplam 754 milyar 196 milyon 990 bin liralık yatırım yapmaları öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 353,8 milyar lirayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) yapacak. TPAO'yu 122,7 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 75,7 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip edecek.

Kamu teşebbüslerinin 2027 yılı mali hedefleri (bin lira) şöyle:

Kamu teşebbüsleri Yatırım Borçlanma gereği Faiz dışı fazla 1-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TŞFAŞ) 5.718.100 26.607.882 -3.225.258 2-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 13.500.000 -5.208.453 1.814.295 3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 3.000.000 34.565.157 644.093 4-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 160.500 13.662.491 16.190.431 5-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 13.500.000 246.151.953 37.861.354 6-Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 75.684.000 -7.016.729 11.000.000 7-Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 353.808.640 120.056.497 -104.339.050 8-Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) 70.000.000 311.869.447 3.705.866 9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1.215.150 68.568.158 76.818.876 10- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 300.000 11.782.891 12.700.681 11-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2.150.000 6.214.029 -485.362 12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 1.237.800 870.717 -2.870.717 13-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 303.000 -137.611 -6.262.389 14-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 122.744.000 238.671.802 22.618.469 15-TCDD Taşımacılık AŞ 45.000.000 66.534.777 1.519.519 16-Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 13.594.000 5.073.234 19.731.443 17-Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 26.000.000 -10.584.019 8.749.036 18-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) 4.638.000 -1.884.404 -2.179.667 19-Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) 741.000 708.787 775.814 20-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) 812.500 -3.808.333 1.925.821 4046 sayılı Kanuna Tabi Olup Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya Ait Olan İşletmeci Kuruluşlar Sümer Holding AŞ 300 403.534 21.766 Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ (TDİ) 90.000 -207.727 ??????88.705 Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) 0 -46.374 11.047

Kaynak: AA