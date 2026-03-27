Muş'ta besicilerin kış mesaisi sürüyor

Muş'un Ağaçlık köyünde besiciler, zorlu kış koşullarında küçükbaş hayvanlarının bakımını yapmaya devam ediyor. Yetiştiriciler, günlük rutinlerini hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta besiciler, zor koşullarda hayvanlarının bakımını yapıyor.

Ağaçlık köyünde sabah erkenden mesaiye başlayan besiciler, ot, saman ve yemlerle küçükbaş hayvanlarını besliyor.

Gün boyunca koyunlarının bakımıyla uğraşan yetiştiriciler, bir yandan da yeni dünyaya gelen kuzuları besliyor.

35 yıldır çiftçilik yapan Yavuz Sayılgan, her koşulda koyunlarıyla ilgilenmek ve bakımlarını yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Sayılgan, "500 koyunum var. Bunlardan 300'ü doğum yaptı. Kış şartları çetin geçiyor. 5 ay boyunca hayvanlarımıza günde 4 kez yem veriyoruz. Şubat ve martta kuzu doğumları başlıyor. Günde iki kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

73 yaşındaki Enver Oğlago ise "Hayvanlara severek bakıyoruz. Her sabah erken saatte kalkıp, hayvanlara bakıyorum, yem veriyoruz. Günümüz hayvanlara bakmakla geçiyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
