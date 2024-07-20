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Kırşehirli Dağcılar Eznevit Zirvesine Türk Bayrağı Açtı

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Kırşehirli dağcılar, Aladağlar'ın 3 bin 560 metre yüksekliğindeki Eznevit zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından kayıt altına alınan bu faaliyet, ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış olarak gerçekleştirildi.

Kırşehirli dağcılar, Aladağlar'ın 3 bin 560 metre yüksekliğindeki Eznevit zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehirli 4 dağcının bu faaliyeti ilk resmi 3 bin metre üzeri tırmanış olarak kayıt altına alındı.

Dağcılar, yüksek rakıma vücutlarını alıştırmak ve ertesi gün performanslarını arttırmak için ilk gün 2 bin 200 metreye tırmanarak geceyi geçirdi.

Aladağlar Milli Parkı Emli Vadisi'nde "Sarı Mehmedin Yurdu" olarak bilinen mevkide kamp yapan dağcılar, Eznevit Zirve için klasik batı tırmanış rotasına girdi. Oldukça dik ve slab kayalardan oluşan son etaplarda zorlanan ekip, yükselen irtifayı da göz önünde bulundurarak yavaş ve güvenli ilerleyerek 3 bin 560 metre yüksekliğindeki Eznevit Zirve'ye 10 saate ulaştı.

Zirvede bulunan direğe Türk bayrağı asan dağcılar, zirve defterini imzaladıktan sonra Güney Çarşak rotasından dönüşe geçti.

Kaynak: AA / Güncel

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