Haberler

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 3 milyon 800 bin lira, bir otomobil ve taşınmaza el konuldu.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ile sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında temin edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, sosyal medya ve finansal incelemeler sonucunda Kırşehir, Kırıkkale ve İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, C.K, M.A, K.Y. ve Y.D. gözaltına alındı. Aramalarda, 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, tablet ve SD kart ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, M.A. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 3 milyon 800 bin lira, bir otomobil ve taşınmaza el konuldu.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

Görüntü Ümraniye'den! Bir anda atölyeye dalıp genci taciz etti
Toplam sayı 6'ya çıktı! Dünya Kupası'nda 2 istifa daha

Montella ''Kader'' demişti! Dünyaca ünlü 2 hoca daha istifa etti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu

Bahçeli'nin çağrısına böyle yanıt verdi: Üsküdar'da sabah oldu
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor

Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor

Yıllar sonra yan yana! Kızlarını gören şaşırıyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj