Kırşehir'de Ali Öllez Dağı'na ilk resmi tırmanış gerçekleştirildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan ve konik yapısıyla dikkat çeken bin 575 metre yüksekliğindeki Ali Öllez Dağı'na, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından ilk resmi tırmanış gerçekleştirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen tırmanış faaliyetine 18 kişilik dağcı ve afet gönüllüsü katıldı. Tırmanış rotasında zorlu etapları aşan ekip, zirveye ulaştı. Zirvede Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunan dağcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Katılımcılar zirvede hatıra fotoğrafları çekerek bu tarihi anı kaydetti.

Tırmanışa katılan Akademisyen Mehmet Kocamış, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığı belirtti. Kocamış, çocukluğunu geçirdiği Toklumen Köyü'nden yıllar sonra Ali Öllez Dağı'na tırmandığını söyledi.

Dağcılar inişin ardından İbrişim Köyü'ne döndüğünde köy halkı tarafından yayık ayranı ve böreklerle karşılandı. Tırmanış sırasında rotaları üzerinde eski yerleşimlere ait yapı kalıntılarına da rastlandı.