Kırşehir'de 390 İşletmeye Denetim: 129 Bin Lira Ceza Kesildi

Kırşehir'de ocak, şubat ve mart aylarında 390 işletme denetlendi, 129 bin 806 lira ceza yazıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, kent merkezinde farklı sektörlerdeki iş yeri denetimlerini sürdürüyor.

Zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerinin kontrol edildiği denetimlerde, lokanta ve kafe gibi iş yerlerinde ise asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları denetlendi.

Bu kapsamda ocak, şubat ve mart aylarında 390 işletmede 65 bin 124 ürünü kontrol eden ekipler, market, kafe, restoran, şarküteri, fırın ve diğer işletmelerde belirlenen usulsüzlüklere yönelik 129 bin 806 lira cezai işlem uygulandı.