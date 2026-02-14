Haberler

Kırşehir'de kamyonette 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'de yapılan operasyonda bir kamyonetin kasasında 3,1 ton kıyılmış tütün bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, saha ve analiz çalışmalarının ardından kent girişinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada kamyonetin kasasında 172 torba halinde 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli G.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
