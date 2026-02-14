Kırşehir'de kamyonette 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, saha ve analiz çalışmalarının ardından kent girişinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Aramada kamyonetin kasasında 172 torba halinde 3,1 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli G.A. gözaltına alındı.