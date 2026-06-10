Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
Kırşehir'de bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 400 dolu makaron bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde 1 iş yerinde yapılan aramada, 122 kutu içerisinde toplam 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner