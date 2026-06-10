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Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
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Kırşehir'de bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 400 dolu makaron bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de 24 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde 1 iş yerinde yapılan aramada, 122 kutu içerisinde toplam 24 bin 400 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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