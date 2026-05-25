Kırşehir Hayvan Pazarı'nda bayram hareketliliği; rekortmen 'Pamuk' 380 bin lira

Kurban Bayramı'na 2 gün kala Kırşehir Hayvan Pazarı'nda hareketlilik sürüyor. 1 tonluk 'Pamuk' isimli boğa 380 bin liradan alıcı beklerken, diğer kurbanlıklar da satışa sunuldu.

Kırşehir'de, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Hayvan pazarının en dikkat çeken kurbanlığı 'Pamuk' isimli 1 tonluk boğa ise alıcısını bekliyor. Besici Abdullah Köksal, boğayı kendi elleriyle büyüttüğünü belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum. Şu anda pazarın şampiyonu bu ağamız. Bir tonun üzerinde. Pazarda bunun emsali yok. İki yaşında. İsmi Pamuk. Kendi ellerimizle çocuk gibi büyüttük. Fiyatı 380 bin lira. Araba fiyatına bir tosun. Aşiret paketiö diye konuştu.

Besici Asım Bıyıklı ise satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız Çağayzı Köyü'nden geliyor. Yaklaşık 6-7 ay merada yayıldılar. İki yıllık emeğin sonucu bunlar. Hayvanımız yaklaşık 750 kilo geliyor. Bu hayvandan 370-380 kilo et çıkar. İstediğimiz fiyat 275 bin lira. Dün pazara geldik. 15 hayvanımız vardı, şu an 7-8 hayvanımız kaldı dedi.

Haber-Kamera: Fahrettin Toker/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
