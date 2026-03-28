Kırşehir'de yolcu otobüsünün bagajında 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi

Kırşehir'de yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti bulundu. Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün bagajında, çuvallara konulmuş 1 ton 200 kilogram kaçak kaz eti ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Kırşehir kara yolu Kurugöl mevkisinde gerçekleştirdiği yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagajında yapılan aramada, kaçak kesildiği belirlenen çuvallar içinde toplam 1 ton 200 kilogram kaz eti ele geçirildi.

Sürücü ve etleri götürdüğü belirlenen yolcu hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Hijyen ve muhafaza koşullarına uygun olmayan, halk sağlığını tehdit edecek nitelikteki etler ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
