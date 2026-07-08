Haberler

Kırşehir'de 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kırşehir'de 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonette 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptı.

Bu kapsamda durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 26 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti: ABD Başkanı'na üst düzey elektronik koruma

Trump'ı taşıyan 'Canavar' canlı yayınları kesti
Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu

Selefi için ilk kez bu ifadeyi kullandı
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi

Daha 1 hafta olmuştu! Danilo Şef nazara geldi