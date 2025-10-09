Kırklareli'ye 6 Açık Spor Tesisi ve Bisiklet Yolu Yapılacak

Haberler

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Gençlik ve Spor Bakanı destekleriyle kentte 6 yeni spor tesisi ve bir bisiklet yolu inşa edileceğini duyurdu. Bu yatırımlar, gençlerin sporla tanışmasını ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefliyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentte 6 açık spor tesisi ile bisiklet yolu yapılacağını bildirdi.

Bulut, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ün destekleri ile kente yeni yatırımlar kazandırılacağını belirtti.

Kenti sporla iç içe getirmek istediklerini aktaran Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kırklareli'mize 6 açık spor tesisi ve bisiklet yolu kazandırıyoruz. Bu spor tesisleri ve bisiklet yolları, çocuklarımızın spora küçük yaşta yönelmesini, gençlerimizin enerjilerini doğru alanlarda değerlendirmesini ve tüm Kırklareli halkının daha sağlıklı, daha aktif bir yaşam biçimi benimsemesini sağlayacak."

